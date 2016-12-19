Переделать дизайн упаковки товара.

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  2. Дизайн продукции
Завершен9 заявок116 просмотров

В наличии исходники коробок в CDR, 5 штук.

Основной цвет зелёный с вариациями, нужно изменить на синий или голубой и всё.

Заказ срочный. 

8 лет назад
bas13
46 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
14 часов назад
8 лет назад
$60
1 день
Работа выполнена качественно и в срок. Результатом доволен, рекомендую.
Спасибо большое Александру за проект. От сотрудничества остались исключительно положительные впечатления. Понятное задание, своевременная оплата в полном объеме! Рекомендую Александра как отличного и порядочного заказчика! Буду рада сотрудничеству по другим проектам!

Заявки фрилансеров

HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
14 часов назад
8 лет назад
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