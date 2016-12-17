Добрый день. Необходимо разработать ассоциативный дизайн английского алфавита. Большие буквы 40*40 мм Маленькие 30*30 мм Шрифт Вердана, жирный, курсив Буквы предназначены для детей, дизайн должен ...
Билет
Есть логотип, надо его расположить на такого рода билете, как в приложении, в др.тоне. И потом сделать два таких билета сложенных. Без последующей демонстрации в веб.
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