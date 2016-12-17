Билет

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Завершен5 заявок134 просмотра

Есть логотип, надо его расположить на такого рода билете, как в приложении, в др.тоне. И потом сделать два таких билета сложенных. Без последующей демонстрации в веб.

8 лет назад
daria_flame
Дарья 
41 год
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$10
1 день
Быстро и качественно! Большое спасибо!
Хорошо поработали, все отлично. Спасибо.

Заявки фрилансеров

Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад

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