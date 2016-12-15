Поздравительная открытка

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт7 заявок136 просмотров

Потрібно зробити привітальну листівку

Що повинно бути на листівці:

логотип, фірмові кольори компании, побажання. Більше детально в приват

8 лет назад
Taras_turak
Тарас 
34 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Дизайн алфавита

    Добрый день. Необходимо разработать ассоциативный дизайн английского алфавита. Большие буквы 40*40 мм Маленькие 30*30 мм Шрифт Вердана, жирный, курсив Буквы предназначены для детей, дизайн должен ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн визитки

    Все довольно таки просто. - Сзади логотип на белом фоне. - Спереди информация (предоставлю в лс), светлый фон, с блеклым рисунком на фоне и ненавязчиво добавить логотип Apple.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработать дизайн визитки и бирки

    $10

    Необходимо разработать дизайн визитки и бирки. Визитка односторонняя. Есть небольшое ТЗ. Само ТЗ незамысловатое, человек шьет куклы-тильды на заказ. Прикрепляю в качестве примера одну из наших работ по биркам. Бюджет: ...

    Tilda
    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Билет

    Есть логотип, надо его расположить на такого рода билете, как в приложении, в др.тоне. И потом сделать два таких билета сложенных. Без последующей демонстрации в веб.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Макет билета-сертификата на мероприятие. Срочно.

    Нужно  сделать макет билета-сертификата на мероприятие. Работу нужно выполнить до 14.00 максимум.  Оплата на карту сразу после утверждения макета. Предложите, пожалуйста,  стоимость и дайте ссылку на свое портфолио.   Размер еврофлаера 210*100 ...

    Дизайн продукции1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад