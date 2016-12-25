Разработать дизайн визитки и бирки

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен12 заявок189 просмотров

Необходимо разработать дизайн визитки и бирки. Визитка односторонняя.

Есть небольшое ТЗ. Само ТЗ незамысловатое, человек шьет куклы-тильды на заказ.

Прикрепляю в качестве примера одну из наших работ по биркам.

Бюджет: на визитку 400 руб, на бирку 200 руб.

Хотелось бы найти исполнителя с которым можно было бы работать в дальнейшем.

Заказы есть всегда.

Tilda
8 лет назад
esidrex
Игорь 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Eullen
Полина 
34 года
10 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
8 лет назад
$10
1 день
Приятный в общении человек и грамотный специалист! С такими людьми приятно сотрудничать. Все было выполнено качественно и в срок, даже было проделано больше работы чем нужно.
Положительные эмоции от сотрудничества. Отличный заказчик! Хорошо поставлена задача, моментальная оплата. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Eullen
Полина 
34 года
10 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
8 лет назад

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