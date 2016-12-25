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Разработать дизайн визитки и бирки
Необходимо разработать дизайн визитки и бирки. Визитка односторонняя.
Есть небольшое ТЗ. Само ТЗ незамысловатое, человек шьет куклы-тильды на заказ.
Прикрепляю в качестве примера одну из наших работ по биркам.
Бюджет: на визитку 400 руб, на бирку 200 руб.
Хотелось бы найти исполнителя с которым можно было бы работать в дальнейшем.
Заказы есть всегда.
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