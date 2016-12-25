Необходимо разработать дизайн визитки и бирки. Визитка односторонняя.

Есть небольшое ТЗ. Само ТЗ незамысловатое, человек шьет куклы-тильды на заказ.

Прикрепляю в качестве примера одну из наших работ по биркам.

Бюджет: на визитку 400 руб, на бирку 200 руб.

Хотелось бы найти исполнителя с которым можно было бы работать в дальнейшем.

Заказы есть всегда.