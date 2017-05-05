Разработка дизайна упаковки (Срочно)

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен11 заявок983 просмотра
#1$60
#2$20

! Предыдущий конкурс был отклонен, в связи с неточностью в оплате.

Здравствуйте, мне нужно сделать дизайн упаковки для товара. Пожалуйста предоставьте ваши эскизы на мои критерии. 

Первое место получит 60usd за законченную работу (возможна доплата), второе - хорошую компенсацию в 20 usd. В прикрепленном документе критерии. На этом этапе нужны только эскизы фона на 6-сторон коробки, после того как определится первое место, нужно будет доработать дизайн с картинками, лого и текстами.

8 лет назад
Bosipov1983
Борис 
41 год
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Победители конкурса

AntonioMick
Антон 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
#2
Ivanatalia
Наталья 
44 года
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад
8 лет назад
#1
Все очень понравилось! Рекомендую!
Отличный заказчик! ТЗ всегда четкое и ясное. Оплата в срок. Было приятно работать. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

AntonioMick
Антон 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
#2
Ivanatalia
Наталья 
44 года
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад
8 лет назад
#1