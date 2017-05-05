Разработка дизайна упаковки (Срочно)

# 1 — $ 60 # 2 — $ 20

! Предыдущий конкурс был отклонен, в связи с неточностью в оплате.

Здравствуйте, мне нужно сделать дизайн упаковки для товара. Пожалуйста предоставьте ваши эскизы на мои критерии.

Первое место получит 60usd за законченную работу (возможна доплата), второе - хорошую компенсацию в 20 usd. В прикрепленном документе критерии. На этом этапе нужны только эскизы фона на 6-сторон коробки, после того как определится первое место, нужно будет доработать дизайн с картинками, лого и текстами.