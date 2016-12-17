Срочно к завтра отрисовать джипег в СДР

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт1 заявка196 просмотров

Макет в приложении. Завтра к обеду по мск. Цена бюджетная, идентичность полная. Нужно внести изменения. исходник утерян. 

Нужна вторая часть картинки, которая справа, ее фон, без логотипа. Но с нижней частью (названием колбасы)

8 лет назад
belvik
33 года
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
17 отзывов(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров