Дизайн для гарантийного талона и купона на скидку.

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Дизайн гарантийного талона есть от и до, нужно только воплотить это.

По купону тяжелее, тут пока что понимания чего хотим нет, но есть визитки, логотип нужно будет в данном стиле и дальше двигаться. Интересует стоимость сразу за оба дизайна.

8 лет назад
macedonskii
Алексендр 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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