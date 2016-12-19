Дизайн для гарантийного талона и купона на скидку.

Дизайн гарантийного талона есть от и до, нужно только воплотить это.

По купону тяжелее, тут пока что понимания чего хотим нет, но есть визитки, логотип нужно будет в данном стиле и дальше двигаться. Интересует стоимость сразу за оба дизайна.