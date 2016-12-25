Разработать рекламную листовку А6

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен2 заявки87 просмотров

Простая листовка.

Вся инфа в личном сообщении.

8 лет назад
alexusseo
Алексей 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

kudrilona
Илона 
49 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад
$10
1 день
Отличный исполнитель! Работа в срок. всегда на связи.
Все прошло отлично! Рекомендую Алексея как хорошего и ответственного заказчика. Задача поставлена четко, всегда был на связи. Оплата - моментальная.

Заявки фрилансеров

kudrilona
Илона 
49 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад