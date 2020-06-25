Арт

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Помочь нарисовать мини картинки в электронном виде  для печати на сладкой бумаге. Пример вышлю

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