Нужно сделать обложку для книги, стандартных размеров. Описание обложки: на предельно белом цвете все должно быть, прям белый белый без отенков. Название книги черными, толстыми быквами: ОТКРОЙ ГЛАЗА, НАС ...
Арт
Помочь нарисовать мини картинки в электронном виде для печати на сладкой бумаге. Пример вышлю
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