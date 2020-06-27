Создание пинов для Pinterest

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт11 заявок609 просмотров

Есть информационный сайт. Необходимо на основе его статей отрисовать пины для Пинтереста (достаточно простые картинки, необходимы малейшие знания Фотошопа).

-Тематика пинов: мода, красота, отношения.

-На пине должна быть тематическая картинка и надпись, отображающая суть статьи. Тематическую картинку нужно брать с бесплатных фотостоков, а при отсутствии там подходящей, из поисковых систем.

-Картинки должны быть в одном стиле. Выдам psd файлы с макетами по категориям. Там нужно будет просто заменить надпись и разместить подобранную картинку.

-Картинки нужно будет сохранить в png формате. Имя файла должно содержать ключ статьи и адрес сайта (подробнее объясню исполнителю).

-Для начала нужно 50 пинов. Будет выдано 50 статей, по которым нужно будет сделать пины.

-Плюсом нужно будет приложить табличку в Excel со столбцами "УРЛ статьи" и "Имя файла пина".

-Сдать всё в архиве zip.

-Пример подобного пина прикреплен.

На один пин уходит около 3 минут в среднем.

Предлагайте цену за один пин. При успешном выполнении, будут еще заказы.

5 лет назад
avantus
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