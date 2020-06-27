Пожалуйста присылайте ваше портфолио, либо, что еще лучше, уже выполненные подобные работы, это будет большим плюсом.) Необходимо сделать рисунок, фото и примерное описание к тому, как должен выглядеть рисунок - приложу. Рисунки будут ...
Создание пинов для Pinterest
Есть информационный сайт. Необходимо на основе его статей отрисовать пины для Пинтереста (достаточно простые картинки, необходимы малейшие знания Фотошопа).
-Тематика пинов: мода, красота, отношения.
-На пине должна быть тематическая картинка и надпись, отображающая суть статьи. Тематическую картинку нужно брать с бесплатных фотостоков, а при отсутствии там подходящей, из поисковых систем.
-Картинки должны быть в одном стиле. Выдам psd файлы с макетами по категориям. Там нужно будет просто заменить надпись и разместить подобранную картинку.
-Картинки нужно будет сохранить в png формате. Имя файла должно содержать ключ статьи и адрес сайта (подробнее объясню исполнителю).
-Для начала нужно 50 пинов. Будет выдано 50 статей, по которым нужно будет сделать пины.
-Плюсом нужно будет приложить табличку в Excel со столбцами "УРЛ статьи" и "Имя файла пина".
-Сдать всё в архиве zip.
-Пример подобного пина прикреплен.
На один пин уходит около 3 минут в среднем.
Предлагайте цену за один пин. При успешном выполнении, будут еще заказы.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки14 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо сделать PDF брошуру (презентацию) с картинками максимум на 3 А4 странички. Картинки надо нарисовать красочные, наглядно объясняющие суть предложения франшизы. Картинки должны быть как карандашом, в таком стиле. Все картинки ...Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть картинка (прикреплена). Надо сделать 4 картинки в таком же стиле. Буквы на фото те же. 1. Девушка другая (можно с хвостом, можно распущенные). Цвет тот же. 2. Вместо девушки - мужчина. ...Иллюстрации и Рисунки11 заявокЗакрыт5 лет назад
Помочь нарисовать мини картинки в электронном виде для печати на сладкой бумаге. Пример вышлюИллюстрации и Рисунки50 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно сделать обложку для книги, стандартных размеров. Описание обложки: на предельно белом цвете все должно быть, прям белый белый без отенков. Название книги черными, толстыми быквами: ОТКРОЙ ГЛАЗА, НАС ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен5 лет назад
Привет! Я в поисках дизайнеров в свою команду! Мне нужны люди, которые знают что такое флипфлоп. Если у вас есть свои работы - супер! Но обязательным условием есть выполнение тестового задания ! Предлагаю проект с ...Иллюстрации и Рисунки18 заявокЗакрыт5 лет назад
СТОП! Внимание, тестовое задание больше не высылать! Объявление остается активным, пока не будет утвержден дизайнер! Ищем ответственного дизайнера, который всегда будет на связи. Необходимо создать обложку для книги на тему «Счастье». Оплата 1500-2000 рублей. ...Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно нарисовать 12 иконок на разные темы. определенного стиля. Круглые вписанные в квадрат, прозрачные, размер 200 на 200 png. фото прилагаю список тем: Стройка и ремонт Ремонт авто ...Иллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо создать 16 обложек для статей финансовой тематики. На обложке необходимо разместить имя Автора, Название статьи. Исходя из тематики подобрать фон. Размер 1044х1666. Формат png. Текст на русском языке. Необходим общий стиль. Пример обложек ...Иллюстрации и Рисунки26 заявокЗакрыт5 лет назад