Сделать PDF брошуру с рисунками

Необходимо сделать PDF брошуру (презентацию) с картинками максимум на 3 А4 странички.

Картинки надо нарисовать красочные, наглядно объясняющие суть предложения франшизы.

Картинки должны быть как карандашом, в таком стиле. Все картинки в одном стиле.

Также необходим исходник, где бы я смог менять текст (рисунки и оформление останется как вы оформите).

Приложил файл с текстом, из которого необходимо сделать брошуру (там где по русски и ниже список - вот эти списки и надо оформить в рисунках).

Разбить максимум на 3 страницы А4 в том порядке, что приведен в тексте.

Прикрепляйте пожалуйста свои рисунки, в первую очередь рисунки в стиле карандаша.

Всем кто не прикрепляет рисунки, отказываем не глядя потому что надо видеть ваш стиль.

Также напишите цену и время.

PS. Срок выполнения не более двух дней