Сделать Инструкцию с пиктограммой

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Закрыт5 заявок234 просмотра

1. Есть исходная версия Инструкции в пдф и фото для пиктограммы. Необходимо сделать Инструкцию (файл "Инструкция) в .docx с пиктограммой (файл "Пиктограмма") и текст гарантийного талона (файл Гарантийный талон"). Тоже в .docx 

Объём: Инструкция с пиктограммой 1 страница А4, условия гарантийного обслуживания - 1 стр. А4

2. Сделать пиктограмму с русским переводом (файл Пиктограмма 2)

5 лет назад
VLukashin
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Выбранный исполнитель

K_Kristina_24
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K_Kristina_24
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