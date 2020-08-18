Разобрать иллюстрацию на слои (Photoshop)

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен22 заявки1097 просмотров

Всем привет - есть иллюстрации, которые надо анимировать.

Проблема в том, что они не создавались с этой целью, поэтому все объекты нарисованы на одном слое.

Их нужно разделить.  Привожу внизу пару примеров.

Да да, не супер позитивно.

Итак, вы получаете исходник PSD, в котором на одном слое нарисована вся композиция, и аккуратно вырезаете нужные объекты в отдельные слои. Само собой, на вырезанном месте будет пустота, которую нужно заполнить в соответствии с фоном.  Затем передаете результат мне и пока я анимирую, занимаетесь следующей. 

Иллюстраций минимум 15. 

Бюджет до 1000 руб. за одну. 

5 лет назад
diyazbarnes
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3 года назад

Выбранный исполнитель

ksushadudi
Ксения 
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Была
2 года назад
5 лет назад
$250
32 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный заказчик. Диаз отвечает на всевозможные вопросы, чётко ставит задачу. Хорошая и быстрая оплата. Благодарю за сотрудничество)

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