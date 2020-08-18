Разобрать иллюстрацию на слои (Photoshop)

Всем привет - есть иллюстрации, которые надо анимировать.

Проблема в том, что они не создавались с этой целью, поэтому все объекты нарисованы на одном слое.

Их нужно разделить. Привожу внизу пару примеров.

Да да, не супер позитивно.

Итак, вы получаете исходник PSD, в котором на одном слое нарисована вся композиция, и аккуратно вырезаете нужные объекты в отдельные слои. Само собой, на вырезанном месте будет пустота, которую нужно заполнить в соответствии с фоном. Затем передаете результат мне и пока я анимирую, занимаетесь следующей.

Иллюстраций минимум 15.

Бюджет до 1000 руб. за одну.