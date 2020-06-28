Есть информационный сайт. Необходимо на основе его статей отрисовать пины для Пинтереста (достаточно простые картинки, необходимы малейшие знания Фотошопа). -Тематика пинов: мода, красота, отношения. -На пине должна быть тематическая картинка и надпись, отображающая ...
ТЗ на серию иллюстраций Персонажа колоромбо
необходимо нарисовать около 100 простых иллюстраций для сайта (картинка будет в начале материала). и около 10 более детализированных (цветных) для главной страницы.Рисовать от руки (на планшете). Будет тестовое задание (после утверждения исполнителем): нарисовать в 2-4 позах и различных эмоциях (природные движения связанные с образом персонажа) Полное ТЗ по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1PTRyYq97ln74pYcFFyJ7A69tO0TpYId4r_Dmk3Bdx6Q/edit?usp=sharing
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