ТЗ на серию иллюстраций Персонажа колоромбо

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт35 заявок837 просмотров

необходимо нарисовать около 100 простых  иллюстраций для сайта (картинка будет в начале материала). и около 10 более детализированных (цветных) для главной страницы.Рисовать от руки (на планшете). Будет тестовое задание (после утверждения исполнителем): нарисовать в 2-4 позах и различных эмоциях (природные движения связанные с образом персонажа) Полное ТЗ по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1PTRyYq97ln74pYcFFyJ7A69tO0TpYId4r_Dmk3Bdx6Q/edit?usp=sharing

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