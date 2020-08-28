Занимаюсь веб-дизайном около года. Мною прочитано море книг по дизайну, типографике, теории цвета. Сейчас занимаюсь своими практическими навыками.

Отличное знание figma, photoshop, illustrator (основы). Сайты не верстаю, занимаюсь только дизайном.

Также был опыт копирайтинга и рерайтинга.