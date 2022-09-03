kaktuuss169

Мария kaktuuss169

 
27 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
2D графика: иллюстрации и персонажи

сылка на портфолио с примерами работ: https://www.artstation.com/kaktuuss169

Портфолио

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Иллюстрации и Рисунки
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