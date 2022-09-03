2D графика: иллюстрации и персонажи
сылка на портфолио с примерами работ: https://www.artstation.com/kaktuuss169
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Портфолио
- Uninvited guest153 просмотра
- Иллюстрация168 просмотров
- Концепт-арт персонажа518 просмотров
- Иллюстрация202 просмотра
- Иллюстрация191 просмотр
- Кактусы188 просмотров
- Принт для футболки137 просмотров
- Древний дракон150 просмотров
- Привал137 просмотров
- Иллюстрация "Гарпия"141 просмотр
- Иллюстрация "Затмение"121 просмотр
- Иллюстрация "Виверна"152 просмотра
Иллюстрации и Рисунки
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