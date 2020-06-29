Рисунок персонажа. Линии, без цвета.

Здравствуйте, художники! У меня есть эскиз персонажа. Требуется нарисовать альтернативную версию этого персонажа, но соблюсти несколько условий:

1. Поза должна остаться прежней. Но можно немного расслабить персонажа или, наоборот, показать напряжение (это не обязательно)

2. Предложить альтернативную версию этой одежды. То есть, можно иначе завернуть рукава, сделать другие штаны или сапоги. Должна быть разница с текущей одеждой, но, не нужно переодевать его в доспехи. Это персонаж в легкой кожаной броне. Оружие важно сделать другим (тоже двуручный клинок, но предложите свой вариант). Копировать один в один из игр или фильмов не нужно.

3. Персонаж будет другим. Скорее всего, тоже антропоморфное животное: кошачий, дракон или что-то из собачьих (волк, лиса и т.д.) . Точнее могу сказать немного позже.

4. Нужны только линии (раскрашивать не нужно). Линии должны быть на отдельном слое для того, чтобы потом их возможно было раскрасить (уже в другой работе)

Требование к Вам, уважаемый художник:

1. Чистый и ровный лайн, но, можно так же подчеркнуть что-то штрихами. Чтобы было максимально похоже на мой стиль, насколько для Вас это возможно.

2. Желательно уметь рисовать животных (но не критично).

3. Размер рисунка (минимум, 5000px самая маленькая сторона, psd - конечный формат исходника)

Укажите:

1. Цену за работу

2. Сроки (максимум, готов дать неделю, т.к. работы на 2-3 часа)

3. Примеры с красивым лайном (можно без цвета или с цветом и тенями, не важно)

4. Огромным плюсом для Вас будет, если в будущем мы сможем работать через paypal

Если работа меня устроит, будет много заказов такого плана.

На любые вопросы отвечу.

Update

Забыл добавить. Работа без правок. Вы рисуете мне лайн и сдаете. На доработку ничего не возвращается.

Update

Так же, попрошу указать цену за оптовые заказы (от сколько рисунков и цену за рисунок такой сложности)