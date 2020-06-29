Рисунок персонажа. Линии, без цвета.

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт29 заявок894 просмотра

Здравствуйте, художники! У меня есть эскиз персонажа. Требуется нарисовать альтернативную версию этого персонажа, но соблюсти несколько условий:

1. Поза должна остаться прежней. Но можно немного расслабить персонажа или, наоборот, показать напряжение (это не обязательно)

2. Предложить альтернативную версию этой одежды. То есть, можно иначе завернуть рукава, сделать другие штаны или сапоги. Должна быть разница с текущей одеждой, но, не нужно переодевать его в доспехи. Это персонаж в легкой кожаной броне. Оружие важно сделать другим (тоже двуручный клинок, но предложите свой вариант). Копировать один в один из игр или фильмов не нужно.

3. Персонаж будет другим. Скорее всего, тоже антропоморфное животное: кошачий, дракон или что-то из собачьих (волк, лиса и т.д.) . Точнее могу сказать немного позже. 

4. Нужны только линии (раскрашивать не нужно). Линии должны быть на отдельном слое для того, чтобы потом их возможно было раскрасить (уже в другой работе)

Требование к Вам, уважаемый художник:

1. Чистый и ровный лайн, но, можно так же подчеркнуть что-то штрихами. Чтобы было максимально похоже на мой стиль, насколько для Вас это возможно.

2. Желательно уметь рисовать животных (но не критично). 

3. Размер рисунка (минимум, 5000px самая маленькая сторона, psd - конечный формат исходника)

Укажите:

1. Цену за работу 

2. Сроки (максимум, готов дать неделю, т.к. работы на 2-3 часа)

3. Примеры с красивым лайном (можно без цвета или с цветом и тенями, не важно)

4. Огромным плюсом для Вас будет, если в будущем мы сможем работать через paypal

Если работа меня устроит, будет много заказов такого плана.

На любые вопросы отвечу.

Update

Забыл добавить. Работа без правок. Вы рисуете мне лайн и сдаете. На доработку ничего не возвращается.

Update

Так же, попрошу указать цену за оптовые заказы (от сколько рисунков и цену за рисунок такой сложности)

5 лет назад
HeisOsleepyevil
Кристиан 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Юлия
 
30 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Владислава
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Георгий
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Мария
 
27 лет
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
Дарья
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Аиша
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Екатерина
 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
41 отзыв
5 лет назад
Алёна
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Айжаркын
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Михаил
 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Иван
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Анастасия
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Анастасия
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Данель
 
21 год
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Алёна
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Ксения
 
35 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Руслана
 
44 года
7 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
5 лет назад
Александра
 
29 лет
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Виктория
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
Алексей
 
44 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Саша
 
34 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Юлия
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
1 отзыв
5 лет назад
Вячеслав
 
55 лет
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
30 отзывов(-1)
5 лет назад
Артур
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Владислав
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 отзывов
5 лет назад
Артем
 
34 года
9 лет в сервисе
Был
11 дней назад
158 отзывов
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
61 отзыв
5 лет назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 часа назад
201 отзыв
5 лет назад
#1
Иллюстрации и Рисунки
Кристина
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
год назад
23 отзыва
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Разобрать иллюстрацию на слои (Photoshop)

    $250

    Всем привет - есть иллюстрации, которые надо анимировать. Проблема в том, что они не создавались с этой целью, поэтому все объекты нарисованы на одном слое. Их нужно разделить.  Привожу внизу пару примеров. ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • ТЗ на серию иллюстраций Персонажа колоромбо

    $500

    необходимо нарисовать около 100 простых  иллюстраций для сайта (картинка будет в начале материала). и около 10 более детализированных (цветных) для главной страницы.Рисовать от руки (на планшете). Будет тестовое задание (после утверждения исполнителем): нарисовать в 2-4 позах ...

    Иллюстрации и Рисунки35 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создание пинов для Pinterest

    Есть информационный сайт. Необходимо на основе его статей отрисовать пины для Пинтереста (достаточно простые картинки, необходимы малейшие знания Фотошопа). -Тематика пинов: мода, красота, отношения. -На пине должна быть тематическая картинка и надпись, отображающая ...

    Иллюстрации и Рисунки11 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создание рисунка и полного макета для носков по фото

    Пожалуйста присылайте ваше портфолио, либо, что еще лучше, уже выполненные подобные работы, это будет большим плюсом.) Необходимо сделать рисунок, фото и примерное описание к тому, как должен выглядеть рисунок - приложу. Рисунки будут ...

    Иллюстрации и Рисунки14 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сделать PDF брошуру с рисунками

    Необходимо сделать PDF брошуру (презентацию) с картинками максимум на 3 А4 странички. Картинки надо нарисовать красочные, наглядно объясняющие суть предложения франшизы. Картинки должны быть как карандашом, в таком стиле. Все картинки ...

    Иллюстрации и Рисунки5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Переделать и адаптировать картинку для соцсетей

    Есть картинка (прикреплена). Надо сделать 4 картинки в таком же стиле. Буквы на фото те же.  1. Девушка другая (можно с хвостом, можно распущенные). Цвет тот же. 2. Вместо девушки - мужчина. ...

    Иллюстрации и Рисунки11 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Арт

    Помочь нарисовать мини картинки в электронном виде  для печати на сладкой бумаге. Пример вышлю

    Иллюстрации и Рисунки50 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Обложку для книги

    Нужно сделать обложку для книги, стандартных размеров.  Описание обложки: на предельно белом цвете все должно быть, прям белый белый без отенков.  Название книги черными, толстыми быквами: ОТКРОЙ ГЛАЗА, НАС ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Дизайнер флипфлоп портретов

    Привет! Я в поисках  дизайнеров в свою команду! Мне нужны люди, которые знают что такое флипфлоп. Если у вас есть свои работы - супер! Но обязательным условием есть выполнение тестового задания ! Предлагаю проект с ...

    Иллюстрации и Рисунки18 заявок
    Закрыт
    5 лет назад