2D художник
2D художник
Материалы:
- Традиционные (лайнеры, маркеры, акварель, акрил и т.д.)
- Procreate на iPad Pro
- Adobe illustrator
- Adobe Photoshop
- иллюстрации для книг
- обложки музыкальных альбомов
- эскизы татуировок
- диджитал портреты по фото
- воплощаю любые виды иллюстраций по Вашей фантазии!
- концепт-арты окружения и персонажей
- разработка интерфейсов для игр
Портфолио
- Серия иллюстраций животных54 просмотра
- Серия детских постеров49 просмотров
- Billie Eilish67 просмотров
- Daily sketches48 просмотров
- Серия детских иллюстраций28 просмотров
- Постеры в детскую комнату46 просмотров
- Arden AFK Arena. Redraw25 просмотров
- Props for pirate game26 просмотров
- Under the Sea33 просмотра
- Kraken28 просмотров
- Jackalope25 просмотров
- Carousel27 просмотров