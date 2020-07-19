yc_heart

Анастасия yc_heart

 
28 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
2D художник

2D художник

Материалы:

  • Традиционные (лайнеры, маркеры, акварель, акрил и т.д.)
  • Procreate на iPad Pro
  • Adobe illustrator
  • Adobe Photoshop
Создаю:

  • иллюстрации для книг
  • обложки музыкальных альбомов
  • эскизы татуировок
  • диджитал портреты по фото
  • воплощаю любые виды иллюстраций по Вашей фантазии!
Принимаю заказы для игровой индустрии:

  • концепт-арты окружения и персонажей
  • разработка интерфейсов для игр
Instagram, Behance под ником yc_heart

Портфолио

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