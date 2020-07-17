Приветствую!

Художник-иллюстратор и графический дизайнер.

Владею вектором.

Рисую в короткие сроки с момента принятия заказа. Быстро, оперативно, качественно :)

Прошу ознакомиться с портфолио.

Связь в watsapp +79054554359

Буду рада работе с вами!