Дарья Кучерова Dariakyky00Dariakyky00
26 летРоссия/Ростов-на-Дону
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Приветствую!
Художник-иллюстратор и графический дизайнер.
Владею вектором.
Рисую в короткие сроки с момента принятия заказа. Быстро, оперативно, качественно :)
Прошу ознакомиться с портфолио.
Связь в watsapp +79054554359
Буду рада работе с вами!
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Иллюстрация принт54 просмотра
- Примеры работ графического дизайна56 просмотров
- Верстка принтов для футболок46 просмотров
- Подарочные иллюстрации61 просмотр
- Стилизованный портрет60 просмотров
- Мои иллюстрации44 просмотра