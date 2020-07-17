Dariakyky00

Дарья Кучерова Dariakyky00

 
26 летРоссия/Ростов-на-Дону
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Приветствую!

Художник-иллюстратор и графический дизайнер. 

Владею вектором. 

Рисую в короткие сроки с момента принятия заказа. Быстро, оперативно, качественно :) 

Прошу ознакомиться с портфолио. 

Связь в watsapp +79054554359 

Буду рада работе с вами! 