Владислава Угнивенко Shegumy_KetShegumy_Ket
25 летУкраина/Киев
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Художник/Иллюстратор
Рисую больше 7 лет профессионально, я человек оркестр, так сказать умею многое.
Рисую иллюстрации, разрабатываю маскотов/лого, делаю анимации, занимаюсь видео монтажом.
Портфолио
- Легко подстраиваюсь под стиль104 просмотра
- Дизайн персонажей для анимации95 просмотров
- Лайн, скетч104 просмотра
- Стикеры и прочее для печати94 просмотра
- Животные86 просмотров
- Портреты100 просмотров
- Комиксы для анимаций84 просмотра
- Иллюстрации, 18+ приветствуется88 просмотров