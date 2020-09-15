Shegumy_Ket

Владислава Угнивенко Shegumy_Ket

 
25 летУкраина/Киев
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Художник/Иллюстратор

Рисую больше 7 лет профессионально, я человек оркестр, так сказать умею многое.

Рисую иллюстрации, разрабатываю маскотов/лого, делаю анимации, занимаюсь видео монтажом.

Портфолио