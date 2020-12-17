2D художник, портретист

2D художник, прошла обучение в школе цифровой графики NewArtSchool, свободно владею программами Photoshop, PaintToolSai, Procreate.

Имею два высших образования по направлению «Химическая технология», инженер химик-технолог тонкого органического синтеза. Могу делать чертежи.

Общительная, чуткая, выслушаю ваши предложения, внесу правки в работу. Люблю фэнтези миры, в теме о D&D и Warhammer 40k. Рисую комиксы.

Ответственный исполнитель ваших заказов!