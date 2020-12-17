Юлия Руденок HazelnutartHazelnutart
29 летРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
2D художник, портретист
2D художник, прошла обучение в школе цифровой графики NewArtSchool, свободно владею программами Photoshop, PaintToolSai, Procreate.
Имею два высших образования по направлению «Химическая технология», инженер химик-технолог тонкого органического синтеза. Могу делать чертежи.
Общительная, чуткая, выслушаю ваши предложения, внесу правки в работу. Люблю фэнтези миры, в теме о D&D и Warhammer 40k. Рисую комиксы.
Ответственный исполнитель ваших заказов!
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Иллюстрация с вашим персонажем. Фанарт.75 просмотров
- Иллюстрация с персонажем. Фанарт.77 просмотров
- Архитектурный скетч, графически рисунок168 просмотров
- Фанарты в стиле лайн-арт152 просмотра
- Портрет по фото147 просмотров
- Персонаж в стиле Арт Нуво (Art Nuveau)142 просмотра
- Портрет персонажа в разных стилях. Фанарты.143 просмотра
- Фэнтезийный портрет105 просмотров
- Портреты по фото цветные96 просмотров
- Портреты верно-белые в PaintToolSai81 просмотр
- Натюрморты65 просмотров
- Концепт-арт82 просмотра
Иллюстрации и Рисунки
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