Hazelnutart

Юлия Руденок Hazelnutart

 
29 летРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
2D художник, портретист

2D художник, прошла обучение в школе цифровой графики NewArtSchool, свободно владею программами Photoshop, PaintToolSai, Procreate. 

Имею два высших образования по направлению «Химическая технология», инженер химик-технолог тонкого органического синтеза. Могу делать чертежи. 

Общительная, чуткая, выслушаю ваши предложения, внесу правки в работу. Люблю фэнтези миры, в теме о D&D и Warhammer 40k. Рисую комиксы.

Ответственный исполнитель ваших заказов!

Портфолио
Иллюстрации и Рисунки
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$7/час
от $7от 3 дней
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