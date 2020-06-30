Желательно ручками, т.к. автоматом я и сам могу... Если вы не готовы выполнить за указанную цену, не теряйте пожалуйста время
Фото для сайта
Нужен человек, который будет находить фото для статей.
Пример статьи
https://stroyka-gid.ru/fasad/otdelka-fasada-klinkernoj-plitkoj.html
Чтобы картинки совпадали с текстом.
Пример хорошо сделанной статьи https://stroyka-gid.ru/fundament/kak-zalit-lentochnyiy-fundament.html
Я забыл дописать, но фото не украденные с соседнего сайта. А выставленные или в общем для всех или сделанные из видео.
Указываю бюджет 7.5$ за статью, в ней должно быть не меньше 30 фото
Заявки фрилансеров
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