Фото для сайта

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт31 заявка921 просмотр

Нужен человек, который будет находить фото для статей.

Пример статьи

https://stroyka-gid.ru/fasad/otdelka-fasada-klinkernoj-plitkoj.html

Чтобы картинки совпадали с текстом.

Пример хорошо сделанной статьи https://stroyka-gid.ru/fundament/kak-zalit-lentochnyiy-fundament.html

Я забыл дописать, но фото не украденные с соседнего сайта. А выставленные или в общем для всех или сделанные из видео.

Указываю бюджет 7.5$ за статью, в ней должно быть не меньше 30 фото

5 лет назад
Pro100i
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Заявки фрилансеров

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