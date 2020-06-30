Фото для сайта

Нужен человек, который будет находить фото для статей.

Пример статьи

https://stroyka-gid.ru/fasad/otdelka-fasada-klinkernoj-plitkoj.html

Чтобы картинки совпадали с текстом.

Пример хорошо сделанной статьи https://stroyka-gid.ru/fundament/kak-zalit-lentochnyiy-fundament.html

Я забыл дописать, но фото не украденные с соседнего сайта. А выставленные или в общем для всех или сделанные из видео.

Указываю бюджет 7.5$ за статью, в ней должно быть не меньше 30 фото