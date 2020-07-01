Отрисовать логотип в векторе

$2
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен3 заявки298 просмотров

Желательно ручками, т.к. автоматом я и сам могу...

Если вы не готовы выполнить за указанную цену, не теряйте пожалуйста время

5 лет назад
47002
Рома 
44 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

NikkiOks
Оксана 
42 года
8 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
5 лет назад
$2
1 день
Просто фантастическая скорость и качество выполнения работы! Абсолютное понимание того, чем занимается. Ну а цена - это действительно ниже рынка фриланса, и я очень рад что есть исполнители готовые прийти на выручку. В итоге у меня несколько вариантов векторной графики очень добротно и душевно исполненной. Настоятельно рекомендую сотрудничество. Уверен и я еще посотрудничаю с Оксаной.
Рада нашему сотрудничеству. Хороший заказчик. Рекомендую всем!!

Заявки фрилансеров

NikkiOks
Оксана 
42 года
8 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
5 лет назад
Екатерина
 
26 лет
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Дмитрий
 
41 год
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
111 отзывов
5 лет назад

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