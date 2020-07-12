Нарисовать картинки

Есть два понятия, которые планируется презентовать соответствующей аудитории. Для этого нужно отрисовать для каждого понятия красочные, запоминающиеся, броские логотипы. Лучше даже, если в логотипах будут использоваться аббревиатуры (то есть логотипы отчасти буквенные, как, например, в ...