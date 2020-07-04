Отрисовать человечков в вектор

[table]ТЗ:Необходимо перевести изображение из растровой графики в векторную.Нужно максимально детально отрисовать в векторе человечков и их элементы ( стулья,газеты,тени и т.д ) на этом же фоне.Конечная работа должна быть в SVG формате.

Указывайте ваш ценник.Выбирать будем по соотношению цен/качества.Фото прикладываю[/table]