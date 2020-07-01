Создать комикс содержания для взрослой аудитории

Нужны максимально "больные", в хорошем понимании слова, фантазеры. В создании уникального комикса по тематике мультфильма "My Life As A

Teenage Robot" ("Жизнь и приключения робота подростка).

Конкретно требуется следующее – Создание уникального комикса по тематике

мультфильма, c учетом возможного сценария выданного нами, или же

возможного вашего сценария(если устроит). Выполняется различными

методами от прямой рисовки с близким сюжетом и персонажам, вплоть до

интерпретации и вашим необычным подходом. Все корректировки и пожелания я

буду давать исходя из процесса работы, а также идеи обсуждаются в

процессе.

Сама работа желательна чтобы была в цифровом формате, однако если с этим проблема, тогда устроит и работа в бумажном формате.

Количество страниц хотелось бы около 20 (не окончательно, может быть разбежка).

Идеально было бы чтобы этот продукт был первым в серии из нескольких

комиксов.

Ценник по факту имеет плавающий характер, если сложность прорисовки исполнителя сложна то будет возможность доплаты.

Оплата только по окончанию создания проекта, примерные сроки в которые хотелось бы уложиться 2 мес.