Рисованая шапка на ютуб.

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт18 заявок687 просмотров

Мне надо рисованую шапку. https://www.youtube.com/channel/UCfMs3ydtCTacS7EWxp3Heqg для канала.

Пример: https://vk.com/album-65160804_264188144

Жду предложений.

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