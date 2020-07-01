[table]ТЗ:Необходимо перевести изображение из растровой графики в векторную.Нужно максимально детально отрисовать в векторе человечков и их элементы ( стулья,газеты,тени и т.д ) на этом же фоне.Конечная работа должна быть в SVG формате. Указывайте ваш ...
Рисованая шапка на ютуб.
Мне надо рисованую шапку. https://www.youtube.com/channel/UCfMs3ydtCTacS7EWxp3Heqg для канала.
Пример: https://vk.com/album-65160804_264188144
Жду предложений.
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