Оформление канала на twitch

Ищем иллюстратора-дизайнера на оформление нового канала на «Твиче».

Ищем, скорее, начинающего иллюстратора, который сможет нарисовать несложного маскота для канала. Тут надо не просто отфотошопить картинку, а именно нарисовать маскота в разных ролях.

По времени не торопимся, по деньгам договоримся, если сойдемся в своих мыслях с исполнителем.

Итак, нам нужно нарисовать маскота и сделать 7 картинок для канала на твиче/

очень подробное ТЦ во вложении