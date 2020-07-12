Оформление канала на twitch

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Завершен7 заявок383 просмотра

Ищем иллюстратора-дизайнера на оформление нового канала на «Твиче».

 Ищем, скорее, начинающего иллюстратора, который сможет нарисовать несложного маскота для канала. Тут надо не просто отфотошопить картинку, а именно нарисовать маскота в разных ролях.

По времени не торопимся, по деньгам договоримся, если сойдемся в своих мыслях с исполнителем.

Итак, нам нужно нарисовать маскота и сделать 7 картинок для канала на твиче/

очень подробное ТЦ во вложении

5 лет назад
guest_15937884934313
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Ol_Tkache
Ол 
34 года
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
$20
3 дня
Escrow
очень рада, что сложилось работать с Ольгой. к заданию подошла творчески и с интересом, все выполнила вовремя, коммуникация оперативная. считаю, что ее работы должны стоить дороже!)
Работать с Мариной было легко и приятно! Без сомнений рекомендую такого заказчика!

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Ol_Tkache
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