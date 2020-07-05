Нарисовать льва.

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Завершен20 заявок465 просмотров

Нужно нарисовать льва. Один в один.

5 лет назад
ibeeart
Павел 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
день назад

Выбранный исполнитель

K_Kristina_24
Кристина 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
год назад
5 лет назад
$30
1 день
Кристина очень порядочный человек. Сделала красиво, четко, и без правок и что самое важное в сегодняшнее время - во время, как и обещала! Работаем дальше. 10/10
Очень классный заказчик. Четко и ясно поставленное ТЗ, всегда на связи. Очень приятный в общении. Оплатил всё вовремя. Рекомендую к сотрудничеству.

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5 лет назад
#1
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