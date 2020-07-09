Оформить резюме

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Завершен6 заявок544 просмотра

Здравствуйте! у меня запрос на создание графического резюме.  желательно сделать несколько макетов  (2-3) резюме, чтобы можно было выбрать наиболее удачный. Нужно красивое и легко читабельное (без малейшей необходимости разбирать напечатанный текст) , хорошо и ясно структурированное резюме. Есть примеры тех, что мне нравятся (см прикрепленные файлы). Детали  опишу и вышлю примеры с подробным ТЗ. 

Какова стоимость такой работы у вас (диапазон примерной цены)?

Отвечу на вопросы по заданию, если они у вас появятся

хотелось бы видеть ваше портфолио с аналогичными заданиями

5 лет назад
tasyar2020
Анастасия 
43 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

pushokeasy
Кристина 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
$10
3 дня
Escrow
Рекомендую Кристину, как отличного дизайнера. Она не только справилась с заданием в короткие сроки, но и предложила дополнительно свой вариант макета. Все мои пожелания были учтены, общаться было легко и приятно.
Было приятно работать с Анастасией! ТЗ чёткое и понятное, коммуникация в срок. Оплата не задерживалась!)

Заявки фрилансеров

Амандык
 
24 года
5 лет в сервисе
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5 лет назад
5 лет назад
pushokeasy
Кристина 
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