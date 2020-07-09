Оформить резюме

Здравствуйте! у меня запрос на создание графического резюме. желательно сделать несколько макетов (2-3) резюме, чтобы можно было выбрать наиболее удачный. Нужно красивое и легко читабельное (без малейшей необходимости разбирать напечатанный текст) , хорошо и ясно структурированное резюме. Есть примеры тех, что мне нравятся (см прикрепленные файлы). Детали опишу и вышлю примеры с подробным ТЗ.

Какова стоимость такой работы у вас (диапазон примерной цены)?

Отвечу на вопросы по заданию, если они у вас появятся

хотелось бы видеть ваше портфолио с аналогичными заданиями