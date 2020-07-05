Ищу иллюстратора перерисовывать людей в стиле мульта

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Закрыт48 заявок932 просмотра

Нужно будет перерисовывать людей в стиле мульта Rick & Morty. Примеры закрепляю. 

5 лет назад
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