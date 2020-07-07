1-я иллюстрация нужна машина (фото закрепляю), что-то такое, может где-то цветом залить, что-то выделить, где-то элементы дорисовать (ящики, человека и т.д.) потом еще будет задача по авто ( 12 иллюстраций ), будут ...
Доделать макеты на гравировку
Есть два готовых макета для гравировки. *.cdr
Необходимо сделать абсолютно аналогичные макеты на список 91 имя, т.е. просто поменять надпись.
Имена с меньшим количеством букв, чем в примере, нужно масштабировать,(сделать больше), возможно подвинуть или убрать часть узоров, т.к. у некоторых букв есть "вылет" вверх или вниз. Задача чтобы любое имя, в не зависимости от количества букв, было написано почти во всю ширину овальной области.(в приложении картинка пример "олег")
Порядок работы - Вы делаете по 1 макету на каждое имя по количеству букв(имена из списка). Т.е. 1 макет на имя из 3х букв,1 макет на имя из 4 букв и т.д. Мы их согласовываем, после Вы подставляете уже остальные имена из списка. Шрифт имён - Monotype Corsiva. Файл *.cdr в архиве.
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