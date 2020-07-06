Нарисовать иллюстрации

1-я иллюстрация нужна машина (фото закрепляю), что-то такое, может где-то цветом залить, что-то выделить, где-то элементы дорисовать (ящики, человека и т.д.)

потом еще будет задача по авто ( 12 иллюстраций ), будут фотографии и по ним нужно будет отрисовать,

фото могут быть не совсем в нужном формате, ракурсе, по этому поверх фото просто перерисовать не получится, т.е. придется именно нарисовать

подробнее задачу, ТЗ и цену обсудим с исполнителем.