Нарисовать иллюстрации

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Закрыт12 заявок427 просмотров

1-я иллюстрация нужна машина (фото закрепляю), что-то такое, может где-то цветом залить, что-то выделить, где-то элементы дорисовать (ящики, человека и т.д.)

потом еще будет задача по авто ( 12 иллюстраций ), будут фотографии и по ним нужно будет отрисовать,

фото могут быть не совсем в нужном формате, ракурсе, по этому поверх фото просто перерисовать не получится, т.е. придется именно нарисовать

подробнее задачу, ТЗ и цену обсудим с исполнителем.

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Иллюстрации и Рисунки
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