Акварельную иллюстрацию

Нарисовать акварельные иллюстрации в милом корейском или японском стиле для канцелярской продукции (блокноты, скетчбуки). Пастельная цветовая гамма. Пришлем образцы по запросу.

От художников требуется качественно выполнять свою работу!

Если Вы считаете, что это задание Вам подходит, то Вам нужно прислать портфолио и сделать набросок, эскиз. Чтобы мы удостоверились, что художник понял задачу и его манера подходит по стилистике.

Оплата до 3000 рублей по факту выполнения работы при передаче исключительных прав на использование изображения по договору.

По результатам работы, возможно дальнейшее сотрудничество.