Нарисовать аватарку

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Закрыт22 заявки673 просмотра

Всем добрый день, надо нарисовать схожую аватарку.

5 лет назад
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#1
Иллюстрации и Рисунки
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