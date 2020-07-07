Пример сброшу в лс.
2 бесшовные векторные иллюстрации (seamless vector)
Добрый день.
Требуется 2 бесшовные векторные иллюстрации для фона в шапке сайта.
- О сайте:
Площадка для чтения и написания отзывов о компаниях в городах России.
- Стиль:
Примеры стиля, который нравится приложены картинками
Это, конечно, не строгое ограничение – работа в вашем собственном стиле приветствуется.
- Сюжет:
На ваше усмотрение, ключевые слова для сюжета:
Городская жизнь, ситуации в городе, люди в городе, отзывы.
- Срок:
Обсуждаем.
Хотелось бы закрыть эту задачу примерно за 10 дней.
- Оплата
Предоплата 33%
На выбор перевод Сбербанк РФ, Альфабанк РФ, Яндекс.Деньги или по СБД в любой банк.
Откликнувшихся прошу привести 1-2 примера релевантных работ (если имеются).
Спасибо!
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