2 бесшовные векторные иллюстрации (seamless vector)

Добрый день.

Требуется 2 бесшовные векторные иллюстрации для фона в шапке сайта.

- О сайте:

Площадка для чтения и написания отзывов о компаниях в городах России.

- Стиль:

Примеры стиля, который нравится приложены картинками

Это, конечно, не строгое ограничение – работа в вашем собственном стиле приветствуется.

- Сюжет:

На ваше усмотрение, ключевые слова для сюжета:

Городская жизнь, ситуации в городе, люди в городе, отзывы.

- Срок:

Обсуждаем.

Хотелось бы закрыть эту задачу примерно за 10 дней.

- Оплата

Предоплата 33%

На выбор перевод Сбербанк РФ, Альфабанк РФ, Яндекс.Деньги или по СБД в любой банк.

Откликнувшихся прошу привести 1-2 примера релевантных работ (если имеются).

Спасибо!