Нужно нарисовать инструкцию к кошачьему наполнителю.

Здравствуйте! у меня запрос на создание графического резюме. желательно сделать несколько макетов (2-3) резюме, чтобы можно было выбрать наиболее удачный. Нужно красивое и легко читабельное (без малейшей необходимости разбирать напечатанный текст) , хорошо и ясно ...