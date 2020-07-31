Здравствуйте, это изделие, с которым нужно будет работать. Острый край соприкасается с огнем, так как мы не нашли возможного и недорого способа защиты изображения на все изделие, хотим нанести изображение только на ту часть, которая ...
Схематично нарисовать принцип действия прибора
ТЗ прикреплено в приложении
Необходимо изобразить две схемы, отражающие принцип разрушающеговоздействия холодной плазмы на клетки бактерий и вирусов и никакого воздействия
на клетки человека.
Информация чтобы вамсамим понять принцип холодной плазмы:
Технология
Холоднаяплазма – это ионизированный газ, который воздействует на ткани несколькими типами химически активных и нейтральных
частиц, электрическим полем, свободными электронами, ионами и радикалами.
Как это работает: ионизированный газ на микросекунды делает мембраны клеток пористыми,
избирательно и равномерно проникая в ткани. Биполярные ионы кислорода,
образующиеся в холодной плазме, стремясь к обмену электронами, проникают в ДНК
вирусов, грибов и бактерий, уничтожая их.
Для человеческих эукариотических клеток холодная плазма безопасна, так как их ДНК
дополнительно защищена ядерной мембраной и механизмами клеточной репарации.
Холоднаяплазма – это ионизированный газ с заряженными и нейтральными частицами,
молекулами и радикалами. Активные частицы разрушают липидную оболочку даже
устойчивых к антибиотикам патогенов, проникая в их ДНК (у коронавирусов она
именно липидная). При этом плазма абсолютно безопасна для кожи и слизистых
человека, так как у людей клетки эукариотические – их ДНК защищена механизмами
клеточной репарации и ядерной мембраной.
Больше информации можно найти здесь http://test.technoskill.ru/
Требования:
Файлы должны быть в PSD;
текст на русском и версия на английском;
фон прозрачный;
Размер по ширине не менее 800px
Выбранный исполнитель
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