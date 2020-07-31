Схематично нарисовать принцип действия прибора

$13
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Завершен10 заявок557 просмотров

ТЗ прикреплено в приложении

Необходимо изобразить две схемы, отражающие принцип разрушающеговоздействия холодной плазмы на клетки бактерий и вирусов и никакого воздействия

на клетки человека.

Информация чтобы вамсамим понять принцип холодной плазмы:

https://youtu.be/Od0w1QN9HzA

Технология

Холоднаяплазма – это  ионизированный газ, который воздействует на ткани несколькими типами химически активных и нейтральных

частиц, электрическим полем, свободными электронами, ионами и радикалами.

Как это работает: ионизированный газ на микросекунды делает мембраны клеток пористыми,

избирательно и равномерно проникая в ткани. Биполярные ионы кислорода,

образующиеся в холодной плазме, стремясь к обмену электронами, проникают в ДНК

вирусов, грибов и бактерий, уничтожая их.

Для человеческих эукариотических клеток холодная плазма безопасна, так как их ДНК

дополнительно защищена ядерной мембраной и механизмами клеточной репарации.

Холоднаяплазма – это ионизированный газ с заряженными и нейтральными частицами,

молекулами и радикалами. Активные частицы разрушают липидную оболочку даже

устойчивых к антибиотикам патогенов, проникая в их ДНК (у коронавирусов она

именно липидная). При этом плазма абсолютно безопасна для кожи и слизистых

человека, так как у людей клетки эукариотические – их ДНК защищена механизмами

клеточной репарации и ядерной мембраной.

 

Больше информации можно найти здесь http://test.technoskill.ru/

 

Требования:

Файлы должны быть в PSD;

текст на русском и версия на английском;

фон прозрачный;

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5 лет назад
hirurg06
Алексей 
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Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

LIVERKA
Лия 
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5 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
5 лет назад
$13
3 дня
Лия, прекрасно выполнила свою работу. Перед программной отрисовкой сделала предварительный эскиз на бумаге. За это огромный плюс. Правки в проекте воспринимает без негатива. Общение деликатное. Короче работать очень понравилось.
Вежливый и грамотный в общении заказчик. Чётко объясняет поставленную задачу и правки, если таковые имеются. Было приятно с ним сотрудничать.

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