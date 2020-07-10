Нарисовать дружеский шарж для 47 человек

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Закрыт11 заявок477 просмотров

Нужно нарисовать дружский шарж (лицо и образ-одежда, поза) для 47 человек. Фото и информацию предоставим. Предложите свои цены и сроки. Результат - желательно в начале августа. Исполнение может быть либо цифровое, либо от руки на бумаге, отсканированное.

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Иллюстрации и Рисунки
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