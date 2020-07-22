Иллюстрация для статей (50 штук)

Вообщем не нужен художник, пусть даже новичок. Отрисовать около 50 иллюстраций для статей. Они могут быть черно-белые, либо цветные. Главное чтобы были в едином стиле и отображали суть статьи.

К примеру есть статья: Сколько весит Огонь?

и Нужно будет нарисовать мол 2 людей его пытаются взвесить на весах, распаивая там костер. Опять же все схематично, не нужны картины. Пример я скинул!

Если сработаемся, таких подработок будет больше)

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ФОРМАТ: ВЕКТОР