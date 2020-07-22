Иллюстрация для статей (50 штук)

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен29 заявок944 просмотра

Вообщем не нужен художник, пусть даже новичок. Отрисовать около 50 иллюстраций для статей.  Они могут быть черно-белые, либо цветные.  Главное чтобы были в едином стиле и отображали суть статьи.

К примеру есть статья: Сколько весит Огонь? 

и Нужно будет нарисовать мол 2 людей его пытаются взвесить на весах, распаивая там костер. Опять же все схематично, не нужны картины. Пример я скинул! 

Если сработаемся, таких подработок будет больше) 

Жду ваши цены и сроки 

ФОРМАТ: ВЕКТОР 

5 лет назад
kibaby
32 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

viiye
26 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
$35
3 дня
Escrow
Очень ответственный и креативный исполнитель. Работу выполнила идеально! Все в срок и без правок, хорошо поняла задание и приложила не мало усилий, чтобы его грамотно реализовать. Всем советую и буду обращаться снова!
Крайне доброжелательный и ответственный заказчик, оплата вовремя, тз точное. Очень приятно работать )

Заявки фрилансеров

Валерия
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Лия
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Анфиса
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Анна
 
27 лет
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Виктория
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Мария
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 отзыва
5 лет назад
Карина
 
29 лет
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Анастасия
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Адель
 
25 лет
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Амандык
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Эмин
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Валерия
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Ансатсия
 
32 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Михаил
 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Дмитрий
 
44 года
7 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
44 отзыва
5 лет назад
Ада
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
viiye
26 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
Наталья
 
30 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
1 отзыв(-1)
5 лет назад
Анна
 
22 года
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Владислав
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Анна
 
34 года
12 лет в сервисе
Была
день назад
33 отзыва
5 лет назад
Кристина
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
год назад
23 отзыва
5 лет назад
Ол
 
34 года
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 отзывов
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
61 отзыв
5 лет назад
Лилия
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Анна
 
29 лет
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 отзыва
5 лет назад
Яна
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
14 дней назад
5 отзывов
5 лет назад
Вячеслав
 
55 лет
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
30 отзывов(-1)
5 лет назад
Валентина
 
48 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 отзывов(-1)
5 лет назад