Необходимо отрисовать макет из фото для татуировки, на фото одна и таже картинка, но сделана разными мастерами
Иллюстрация для статей (50 штук)
Вообщем не нужен художник, пусть даже новичок. Отрисовать около 50 иллюстраций для статей. Они могут быть черно-белые, либо цветные. Главное чтобы были в едином стиле и отображали суть статьи.
К примеру есть статья: Сколько весит Огонь?
и Нужно будет нарисовать мол 2 людей его пытаются взвесить на весах, распаивая там костер. Опять же все схематично, не нужны картины. Пример я скинул!
Если сработаемся, таких подработок будет больше)
Жду ваши цены и сроки
ФОРМАТ: ВЕКТОР
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки19 заявокЗакрыт5 лет назад
Задание 1 Создать 5 рекламных изображения, потенциально способных «зацепить» пользователя. Размер изображений на ваше усмотрение. Обращаем внимание на то, что рекламное изображение является важнейшей частью рекламного объявления, поэтому постарайтесь сделать их как можно качественнее. ...Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт5 лет назад
Текст, который нужно проиллюстрировать и референсы предоставлю. Рассматриваю тех иллюстраторов чьи изображения людей похожи на людей, а не на мультяшных героев. Это должны быть реалистичные, характерные скетчи, четко передающие описанноеИллюстрации и Рисунки27 заявокЗакрыт5 лет назад
- $13
ТЗ прикреплено в приложении Необходимо изобразить две схемы, отражающие принцип разрушающеговоздействия холодной плазмы на клетки бактерий и вирусов и никакого воздействия на клетки человека. Информация чтобы вамсамим понять принцип холодной ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $10
Здравствуйте, это изделие, с которым нужно будет работать. Острый край соприкасается с огнем, так как мы не нашли возможного и недорого способа защиты изображения на все изделие, хотим нанести изображение только на ту часть, которая ...Иллюстрации и Рисунки14 заявокЗакрыт5 лет назад
- $17
Отрисовать стикеры для телеграм. Детали: 10 штук Прикрепить портфолио стикеров.Иллюстрации и Рисунки31 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $75
Добрый день. Требуется 2 бесшовные векторные иллюстрации для фона в шапке сайта. - О сайте: Площадка для чтения и написания отзывов о компаниях в городах России. - ...Иллюстрации и Рисунки27 заявокЗакрыт5 лет назад
Пример сброшу в лс.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен5 лет назад
Необходимо сделать точную копию рисунка на футболке, восстановить ту часть которая не видна, чтобы рисунок был полноценный. Сохранить в pdf.Иллюстрации и Рисунки25 заявокЗакрыт5 лет назад