Растр в вектор. Логотип. Размер исходника 4000х4000 пикс.
Начертить планировку небольшого театрального зала
нужно сделать планировку небольшого театрального зала, есть схема с размерами от руки
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