Нужно сделать 5 изображений для товаров

Есть два варианта изображения катушек (под разными углами, с пленкой и без) на которые надо максимально реалистично наложить этикетку. Также надо улучшить качество изображения веревки - подчистить, увеличить контрастность, в общем сделать лучше.

Затем выбранный мною один из двух дизайнов надо будет распространить на 3 других размера. Итого потребуется 5 изображений (2 + 3).

Требования к изображениям.

Для первого изображения (с пленкой) использовать файл IMG_0001.JPG

Для второго изображения (под углом , без пленки) использовать файл IMG_0002.JPG

Этикетка в файле "Этикетка для макраме.pdf"

Для наглядности, как должен выглядеть вариант под углом и без пленки посмотрите файл Macrame Cord Image example.jpg

Для варианта с пленкой можете ориентироваться на уже имеющийся вариант, который планирую улучшить.

5mm_new.jpg

Если сможете подготовить изображения очень высокого качества для моих товаров буду премного благодарен.