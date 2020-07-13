Нужно сделать 5 изображений для товаров

  1. Биржа фриланса
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Завершен6 заявок689 просмотров

Есть два варианта изображения катушек (под разными углами, с пленкой и без) на которые надо максимально реалистично наложить этикетку. Также надо улучшить качество изображения веревки - подчистить, увеличить контрастность, в общем сделать лучше.

Затем выбранный мною один из двух дизайнов надо будет распространить на 3 других размера. Итого потребуется 5 изображений (2 + 3).

Требования к изображениям. 

Для первого изображения (с пленкой) использовать файл IMG_0001.JPG

Для второго изображения (под углом , без пленки) использовать файл IMG_0002.JPG

Этикетка в файле "Этикетка для макраме.pdf"

Для наглядности, как должен выглядеть вариант под углом и без пленки посмотрите файл Macrame Cord Image example.jpg

Для варианта с пленкой можете ориентироваться на уже имеющийся вариант, который планирую улучшить.

5mm_new.jpg

Если сможете подготовить изображения очень высокого качества для моих товаров буду премного благодарен.

5 лет назад
Medvedpanda
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Выбранный исполнитель

LAVRENTEVA
Светлана 
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$14
1 день
Светлана отличный исполнитель, быстро поняла суть работы и также оперативно и качественно выполнила задание. Результатом сотрудничества остался очень доволен. Буду обращаться еще.
Олег очень добросовестный, ответственный заказчик! Задание было понятно и подробно расписано, оплата своевременная + бонус за работу получила. Было приятно сотрудничать, спасибо за проект. Однозначно рекомендую!

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#1
Иллюстрации и Рисунки
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