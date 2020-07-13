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Создать 2 иллюстрации по примеру
Есть растровая картинка нарисованного человека. Из неё нужно создать векторного персонажа по слоям.
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