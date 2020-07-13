Создать 2 иллюстрации по примеру

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Закрыт30 заявок821 просмотр

Есть растровая картинка нарисованного человека. Из неё нужно создать векторного персонажа по слоям. 

5 лет назад
guest_15946330121131
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