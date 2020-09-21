Хочу выразить свою благодарность Артему! У Артема заказала разработку логотипа и визиток. С работой справился отлично, учел все мои пожелания и сделал все в лучшем виде. Всем буду Вас рекомендовать. Желаю успехов Вам в Вашей нелегкой работе!