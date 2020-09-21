arti_designer

Артём Костко arti_designer

 
21 годБеларусь/Минск
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Веб-дизайн, веб-разработка, графический дизайн, видеомонтаж

Закончил курсы по веб-разработке (HTML, CSS, SASS, BOOTSTRAP), два уровня английского языка(A2, B1). Люблю рисовать, обрабатывать фотографии, монтировать видео, 3D моделирование, веб-дизайн, графический дизайн, разработка дизайна и интерфейса приложений. Так же знаю языки C#, систему WPF.

HTMLCSSBootstrap
недостаточно оценок
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$10
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Отзывы заказчиков
el_cucuy1902
Денис 
36 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
3 года назад
Логотип
Хочу выразить свою благодарность Артему! У Артема заказала разработку логотипа и визиток. С работой справился отлично, учел все мои пожелания и сделал все в лучшем виде. Всем буду Вас рекомендовать. Желаю успехов Вам в Вашей нелегкой работе!
Было взаимно приятно и интересно работать с Вами. Разложили всё по полочкам. Удачи!
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lagutin
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
24 дня назад
$5
10 баллов
3 года назад
Дизайн сайта доставки еды
Спасибо за участие в проекте по созданию дизайна сайта!
Было приятно работать с вами, большое спасибо.
Ответный отзыв