Веб-дизайн, веб-разработка, графический дизайн, видеомонтаж
Закончил курсы по веб-разработке (HTML, CSS, SASS, BOOTSTRAP), два уровня английского языка(A2, B1). Люблю рисовать, обрабатывать фотографии, монтировать видео, 3D моделирование, веб-дизайн, графический дизайн, разработка дизайна и интерфейса приложений. Так же знаю языки C#, систему WPF.
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Портфолио
- Design portfolio on Behance109 просмотров
- Design portfolio on Dribbble85 просмотров
- Web-development portfolio on Git Hub107 просмотров
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
3 года назад
Хочу выразить свою благодарность Артему! У Артема заказала разработку логотипа и визиток. С работой справился отлично, учел все мои пожелания и сделал все в лучшем виде. Всем буду Вас рекомендовать. Желаю успехов Вам в Вашей нелегкой работе!
Ответный отзыв
Было взаимно приятно и интересно работать с Вами. Разложили всё по полочкам. Удачи!
$5
10 баллов
3 года назад
Спасибо за участие в проекте по созданию дизайна сайта!
Ответный отзыв
Было приятно работать с вами, большое спасибо.