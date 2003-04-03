Люблю свою работу)
Я художник иллюстратор, создаю иллюстрации для спецпроектов, рекламы, упаковки, книг, а также последующей анимации. Работаю в программах Adobe Photoshop, Adobe illustrator и Procreate. Есть художественное образование и успешный опыт работы с различными проектами.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Портфолио
- Персонажи277 просмотров
- Иллюстрации для детских книг200 просмотров
- Портфолио207 просмотров
- Персонажи588 просмотров
- Стикеры270 просмотров
- Стикеры214 просмотров
- Стикер210 просмотров
- Illustration210 просмотров
- Лисичка156 просмотров
- Дизайн персонажей188 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
2 года назад
с первой иллюстрации поняла что делать
Ответный отзыв
Приятно работать, оплата без задержек
$60
10 баллов
3 года назад
Было выполнено на 150%, молодой талант, всем рекомендую с ней работать!
Ответный отзыв
Приятно было поработать, все оплачено в срок, задачи конкретно поставлены!)
Иллюстрации и Рисунки
2 отзыва
$5/час
от 1 часа
#161
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 часа
#286