Kristaart

Гирева Kristaart

 
20 летСербия/Нови-Сад
4 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Люблю свою работу)

Я художник иллюстратор, создаю иллюстрации для спецпроектов, рекламы, упаковки, книг, а также последующей анимации. Работаю в программах Adobe Photoshop, Adobe illustrator и Procreate. Есть художественное образование и успешный опыт работы с различными проектами.

IllustratorPhotoshop
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
tx0_robot
Тиксо 
65 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
$10
10 баллов
2 года назад
Нарисовать илюстрации к статьям
с первой иллюстрации поняла что делать
Приятно работать, оплата без задержек
Ответный отзыв
diyazbarnes
29 летКазахстан
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$60
10 баллов
3 года назад
Нарисовать бг для анимационного клипа
Было выполнено на 150%, молодой талант, всем рекомендую с ней работать!
Приятно было поработать, все оплачено в срок, задачи конкретно поставлены!)
Ответный отзыв
Иллюстрации и Рисунки
2 отзыва
$5/час
от 1 часа
#161
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 часа
#286