Люблю свою работу)

Я художник иллюстратор, создаю иллюстрации для спецпроектов, рекламы, упаковки, книг, а также последующей анимации. Работаю в программах Adobe Photoshop, Adobe illustrator и Procreate. Есть художественное образование и успешный опыт работы с различными проектами.