Иллюстрация "В стиле 19 века"

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Закрыт16 заявок819 просмотров

th: Нужна Иллюстрация дуба в векторе в двух тонах сепии(Красно-коричневые) для печати на крафтовой бумаге 

Дуб должен выглядеть величественно с пышной кроной одним толстым стволом и со слегка открытой корневой системой что-то в стиле 19 века

По типу прикреплённого файла 

5 лет назад
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