Иллюстрация В "Стиле 19 века"

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Закрыт1 заявка179 просмотров

Нужна иллюстрация дуба в двух тонах сепии (красно-коричневые) для печати на крафтовой бумагеДуб должен выглядеть величественно с пышной кроной одним толстым стволом и со слегка открытой корневой системой что-то в стиле 19 века

Что-то в роде прикреплённого файла 

5 лет назад
guest_15946551267257
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5 лет назад

Заявки фрилансеров

Сергей
 
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год назад
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5 лет назад