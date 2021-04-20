Дизайн стен в школе в векторе (создание макетов)

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен19 заявок628 просмотров

Добрый день!

I. Необходимо отрисовать макеты для распечатки на виниле и наклейки в коридорах школы - позитивные картинки в векторе по нескольким тематикам с учетом имеющегося "дизайна" и цвета стен:

1. Облако тегов (мотивирующие надписи)

2. Начальная школа (окружающий мир)

3. Наш город, Литература

4. Восточная война 1853—1856 годов. (изображения полководцев, военной атрибутики тех лет и т.п.)

5. Наш город, правила дорожного движения.

Соответственно один этаж - одна тема.

II. Макеты плакатов размером ~3000x1000мм на школьную тему в количестве 8 штук.

По этапам:

1. Наброски на натуральных фотографиях на вышеуказанные темы для согласования (желательно по несколько разных вариантов)

2. Макеты в качестве для заключительного согласования 

3. Отправка готовых вариантов, сохраненных по требованиям типографии.

Прикладываю к заданию несколько фотографий для примера и идеи для макетов

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Выбранный исполнитель

katrya18
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Спасибо за сотрудничество
Спасибо за сотрудничество!

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