На сайт https://1kuzov.ru/ нужно отрисовать слайдер для основных услуг и акций. 4 картинки Листаться должно вручную Цветовая гамма оранжево-черная Подробности по переписке
Дизайн стен в школе в векторе (создание макетов)
Добрый день!
I. Необходимо отрисовать макеты для распечатки на виниле и наклейки в коридорах школы - позитивные картинки в векторе по нескольким тематикам с учетом имеющегося "дизайна" и цвета стен:
1. Облако тегов (мотивирующие надписи)
2. Начальная школа (окружающий мир)
3. Наш город, Литература
4. Восточная война 1853—1856 годов. (изображения полководцев, военной атрибутики тех лет и т.п.)
5. Наш город, правила дорожного движения.
Соответственно один этаж - одна тема.
II. Макеты плакатов размером ~3000x1000мм на школьную тему в количестве 8 штук.
По этапам:
1. Наброски на натуральных фотографиях на вышеуказанные темы для согласования (желательно по несколько разных вариантов)
2. Макеты в качестве для заключительного согласования
3. Отправка готовых вариантов, сохраненных по требованиям типографии.
Прикладываю к заданию несколько фотографий для примера и идеи для макетов
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