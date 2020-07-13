Сделать векторный портрет на основе фотографии

$15
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Закрыт31 заявка1104 просмотра

На основе фотографии Сделать векторный портрет. 

Конечный вариант должен быть в формате .ai, чтобы можно было его открыть в adobe illustrator или подобной программе. 

 В Прикрепленном файле пример, что хотелось бы получить в итоге.  Присылайте примеры своих работ

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