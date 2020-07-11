У меня есть рисунок от руки, в нем все уже продумано, менять ничего не нужно. Его нужно отрисовать в компьютере. Персонаж будет использоваться в логотипе и на странице сайта, печататься на сертификатах, билбордах. Еще нужно ...
Отрисовать персонажа +шрифт для названия онлайн школы+ подобрать цвета
Анна, добрый день. Мне нужно оформить онлайн школу лепки для детей 0т 3-х до 12ти лет. Отрисовать в компьютере персонажа (есть рисунок от руки), подобрать к нему цвета, в основном я уже с ними определилась, нужно уточнить оттенки. Нужно подобрать шрифт для названия, чтобы он гармонировал с персонажем. Так же подобрать цвета для страниц сайта в одной пастельной гамме.
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