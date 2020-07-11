Отрисовать персонажа +шрифт для названия онлайн школы+ подобрать цвета

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт1 заявка272 просмотра

Анна, добрый день. Мне нужно оформить онлайн школу лепки для детей 0т 3-х до 12ти лет. Отрисовать в компьютере персонажа (есть рисунок от руки), подобрать к нему цвета, в основном я уже с ними определилась, нужно уточнить оттенки. Нужно подобрать шрифт для названия, чтобы он гармонировал с персонажем. Так же подобрать цвета для страниц сайта в одной пастельной гамме. 

5 лет назад
ValentinaVP
Валентина 
43 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Анна
 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
14 часов назад
447 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Иллюстрации и Рисунки